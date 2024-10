Hala (12) aus Hamburg seit Tagen vermisst: Sie verschwand auf dem Weg zur Schule

Die zwölfjährige Hala aus Hamburg wird seit dem vergangenen Donnerstag vermisst. Sie verschwand auf dem Weg zur Schule. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, hatte das Mädchen ihre elterliche Wohnung in der Sophienterrasse (Harvestehude) am besagten Donnerstag gegen 9 Uhr verlassen.

Demnach machte sich die Zwölfjährige auf den Weg zur Schule, wo sie jedoch nie ankam. Auch zu Hause erschien die Vermisste seitdem nicht mehr. Lediglich telefonisch gab es noch einmal Kontakt mit der Familie.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Mädchens führten, suchen die Ermittler nun mit Fotos in der Öffentlichkeit nach ihr.

Hala wird wie folgt beschrieben: