Hilfebedürftiger Mann aus Pflegeheim verschwunden: Wo ist Ahmad A.?

Laut den Beamten verließ der 32-Jährige am vergangenen Donnerstag, dem 6. März, gegen 8 Uhr die Wohngemeinschaft eines Pflegedienstes am Hafenplatz, wo Herr A. seit fünf Jahren wohnt und betreut wird.

Hinweise nimmt die Kripo der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg per Telefon unter 030/4664573430 (während der Bürodienstzeiten) oder unter 030/4664571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail hier oder hier entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.