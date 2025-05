Rätsel um vermissten Geschäftsmann: "Können Leute in Berlin wirklich einfach so verschwinden?"

Aleph Christian von Fellenberg Palma (33) wird seit Ostersonntag vermisst. © Polizei Berlin

"Meine Intuition sagt mir, dass er verwirrt durch die Stadt läuft und nicht weiß, wer er ist", erzählt seine Mutter Marisol dem Tagesspiegel.

Sie ist extra aus Santiago de Chile angereist, sucht eigenhändig mit einer Gruppe von Freiwilligen nach ihrem Sohn. Eine heiße Spur ist bislang allerdings nicht dabei.

Zuletzt wollen ihn Mitarbeitende eines Bioladens in der Winsstraße in Prenzlauer Berg gesehen haben. Er habe eine Zeit lang mit seiner Familie in der Gegend gelebt, doch auch diese Spur verlief im Sande. Der Fall bleibt ein Rätsel: "Können Leute in Berlin wirklich einfach so verschwinden?", fragt sich die 54-Jährige.

Klar ist bislang: Der 33-Jährige hat am Ostersonntag noch das Soho House in Mitte besucht. Um 18.30 Uhr verließ er die Lokalität, kehrte ins Hotel zurück - um ins Gym zu gehen.

Gegen 22 Uhr verließ er das Hilton Hotel wieder und ließ laut Polizei 2000 Euro Bargeld, eine goldene Rolex, zwei Handys sowie seinen deutschen und seinen chilenischen Reisepass zurück. Sein Portemonnaie samt Kreditkarten hatte er bei sich. Das Ziel: unbekannt.