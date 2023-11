Hunde verfolgten Spur bis zum Bahnhof: Wo ist Cathy-Mae K. (14)?

Die 14-jährige Cathy-Mae K. aus Göttingen wird vermisst. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizei Göttingen

Die 14-jährige Cathy-Mae wurde zuletzt gegen 19 Uhr gesehen, als sie das Wohnhaus ihrer Verwandten im Göttinger Ortsteil Geismar (Niedersachsen) verließ.

Schon wenige Stunden später suchten die Polizeibeamten fieberhaft nach ihr, nutzen dafür mehrere Streifenwagen und sogar Spürhunde, teilte die Polizei Göttingen mit.

Ihre Spur konnte bis zum Bahnhof verfolgt werden, verliert sich dort aber. Es kann derzeit also nicht garantiert werden, dass sich die Teenagerin noch in Göttingen aufhält. Möglicherweise könnte sie Bekannte in Nordrhein-Westfalen besuchen wollen.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Cathy-Mae K. ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Jacke, einen braunen Pullover und eine hellbraune Hose mit weißen Sneakern. Außerdem hatte sie einen schwarzen Puma-Rucksack mit bunten Stickern bei sich.