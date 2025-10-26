In Cottbus spurlos verschwunden: 23-Jähriger in Wohnung angetroffen
Update, 26. Oktober, 14.46 Uhr: Vermisster wohlbehalten aufgefunden
Wie die Polizei Brandenburg am frühen Nachmittag mitteilte, konnte der junge Mann am Sonntagmorgen, bereits kurz nach Veröffentlichung der Suchmeldung, wohlbehalten in einer Cottbuser Wohnung angetroffen werden.
Gründe für sein kurzzeitiges Verschwinden nannte die Behörde nicht.
Erstmeldung vom 26. Oktober, 7.53 Uhr
Cottbus - Seit dem 22. Oktober wird ein 23-Jähriger aus Cottbus-Sachsendorf vermisst. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.
Noch immer ist unklar, wohin der geistig beeinträchtigte Mann an diesem Tag das Elternhaus verließ.
Wegen seiner Beeinträchtigung meidet er den Kontakt zu anderen Menschen und kann auch keine öffentlichen Verkehrsmittel selbstständig nutzen.
Die Ermittler wollen nun wissen: Wer kann Hinweise zu dem Vermissten oder seinem momentanen Aufenthaltsort geben?
Wer helfen kann, richtet Hinweise an die Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße unter der Telefonnummer 0355 4937 1227 sowie jede andere Polizeidienststelle. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
