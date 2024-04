In Magdeburg gefunden: Vermisste 16-Jährige ist wieder da!

Nach Einsatz von Polizeihubschraubern, Suchtrupps und Spürhunden konnte man die 16-Jährige tatsächlich wie vermutet in Magdeburg antreffen.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land am Dienstag mitteilte, wurde die Vermisste inzwischen wohlbehalten aufgefunden.

Die 16-Jährige wurde zuletzt am 14. April gegen 21.45 Uhr an der Bushaltestelle "Bahnhofstraße" in Möckern (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist sie spurlos verschwunden.

Die Teenagerin wurde bereits öfter vermisst, war aber noch nie über einen so langen Zeitraum weg, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Derzeit wird vermutet, dass sie in einen Bus nach Magdeburg gestiegen sein und sich dort aufhalten könnte. Sie ist wahrscheinlich zu Fuß unterwegs.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose, eine schwarze dünne Jacke und dunkle Schuhe. Sie führt zudem eine auffällige rosafarbene Umhängetasche mit sich.