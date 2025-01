Initiative fordert: Warnsysteme bei akuten Vermisstenfällen von Kindern nutzen

Von Andreas Hummel

Chemnitz - Bei der Suche nach vermissten Kindern und Jugendlichen sollte die Polizei auch auf moderne Warnsysteme wie Nina, Katwarn oder Cell Broadcast setzen. Das fordert die Initiative Vermisste Kinder. Bisher verstreiche in solchen Fällen oft wertvolle Zeit, bis die Polizei per Pressemitteilung an die Öffentlichkeit trete, sagte Vereinsvorstand Lars Bruhns.