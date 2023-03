FCM-Profi Kai Brünker meldet sich nach Tod seines Vaters (†61): "Papa, du warst ein ganz Großer"

Kai Brünker (28, l.) trauert um seinen toten Vater Dirk (†61). Seine Leiche wurde am Donnerstag gefunden. © Screenshot/Instagram/kai.bruenker

Monatelang machte sich Familie Brünker Sorgen um Papa Dirk. Am 23. Dezember wurde er in seinem Heimatort Villingen in Baden-Württemberg das letzte Mal gesehen.

Polizei, Familie und Suchtrupps durchforsten die gesamte Stadt, gehen allen möglichen Hinweisen nach.

Dann am Donnerstag der Schock: Eine männliche Leiche wurde in Donaueschingen in einem Fluss entdeckt. Eine Obduktion am Freitag ergab dann die traurige Gewissheit, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Dirk Brünker handelte.

Die Polizei gehe derzeit von einem Unglück aus, Fremdverschulden konnte zunächst ausgeschlossen werden.

Der 1. FC Magdeburg, für den Kai Brünker regelmäßig auf dem Rasen steht, teilte bereits seine Einteilnahme auf Twitter. Nun meldete sich der Sohn des 61-Jährigen selbst zu Wort.