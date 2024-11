Jugendliche (17) aus Sachsen tagelang vermisst: Nun ist sie wieder da

Entwarnung! Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilt, wurde die 17-Jährige in Berlin angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

St. Egidien - Seit dem 12. November wird eine Jugendliche (17) aus St. Egidien (Zwickau) vermisst. Zuletzt wurde sie an diesem Tag gegen 14 Uhr in der Breiten Straße in Leipzig gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.