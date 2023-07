Jugendliche aus Senftenberg wurde vermisst: 16-Jährige in Gartenanlage gefunden!

Wie die Polizei nun mitteilte, konnte die seit Mittwoch vermisste Jugendliche nach einem Bürgerhinweis ausfindig gemacht werden. Die 16-Jährige wurde am Freitagabend gegen 20 Uhr wohlbehalten in einer Gartenanlage in Senftenberg gefunden und an ihre Eltern übergeben.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten.