Junge (12) vermisst: Wer hat Collin Finn T. gesehen?

Haldensleben - Seit Montagabend, dem 17. April, wird der zwölfjährige Dauerausreißer Collin Finn T. vermisst. Sein letzter Aufenthaltsort war das AMEOS-Klinikum in Haldensleben.

Wer hat den seit Montag vermissten Collin Finn T. (12) gesehen? © Bildmonatge: Polizeirevier Börde

Laut Angaben des Polizeireviers Börde hat der Vermisste am Abend des 17. April gegen 19.15 Uhr die Kinder- und Jugendpsychiatrie des AMEOS-Klinikums in Haldensleben in unbekannte Richtung verlassen.

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden:

scheinbar 12-14 Jahre alt

untersetzte Gestalt

ca. 1,57 m groß

Brillenträger

kurze, dunkle, lockige Haare

Bekleidung: dunkle Jose, schwarzer Kapuzenpullover mit Aufdruck: Front "Amsterdam", Rückseite: Cannabisblatt, schwarze NIKE-Sportschuhe

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.