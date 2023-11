Junge (2) seit vier Monaten vermisst: Polizei startet Groß-Razzia

Ist Émile (2) noch am Leben? Diese Frage beschäftigt auch vier Monate nach seinem Verschwinden noch die Gendarmerie. © Montage: Screenshot/X/@Gendarmerie, Damien Meyer/AFP/dpa

Wie der Sender "BFMTV" berichtete, durchsuchten etwa hundert Gendarmen am gestrigen Dienstag mehrere Häuser im südfranzösischen Le Vernet - also dort, wo der Zweijährige zuletzt gesehen wurde. Auch in anderen Städten habe es Einsätze gegeben.

Im Fokus der Beamten seien 30 Ziele gewesen - darunter die Wohnungen aller Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Verschwindens von Émile im Ort aufgehalten haben.

Die Razzia habe auch das Wohnhaus der Großeltern des Vermissten betroffen. Es seien Computer sowie andere Geräte beschlagnahmt worden.

"Wir müssen nun alle (...) gewonnenen Informationen verarbeiten", zitierte der französische Sender einen Beamten.