Kind (7) verschwindet aus Heim: Polizei äußert Verdacht und bittet um Hinweise

Siegburg - Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Jungen. Der Siebenjährige verschwand am Samstag aus dem Siegburger Kinderheim, seither fehlt von ihm jede Spur.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Kindes (7). © Bildmontage: Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Der Siebenjährige hatte sich am Samstagabend (19. August) gegen 19.15 Uhr vom Gelände des Kinderheims in Siegburg entfernt und war seither nicht mehr zurückgekehrt, wie die Ermittler am Sonntag schilderten.

Die Beamten leiteten intensive Suchmaßnahmen ein, die bislang jedoch nicht zum Auffinden des Kindes führen konnten.

"Eventuell befindet sich das Kind in der Obhut seiner Mutter, die jedoch nicht sorgeberechtigt ist", erklärte ein Polizeisprecher.

Die Beamten haben nun ein Foto des Jungen veröffentlicht und bitten um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Das Kind wurde zudem folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,45 m groß

schlank

dunkles, lockiges Haar

dunkler Teint

trug zuletzt ein graues T-Shirt mit blauem Aufdruck und eine kurze, blaue Sporthose.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02241/541-3121 entgegen.