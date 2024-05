Vermisste Dreijährige nach umfangreicher Suche wieder da - Polizei nimmt 70-Jährigen fest!

Köln - Seit Freitagabend wurde in Köln ein dreijähriges Mädchen vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei führte nun zum Erfolg: Das Kind ist wieder da!

Das dreijährige Mädchen wurde am Samstagmorgen augenscheinlich wohlbehalten angetroffen. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie die Behörde am Samstagmorgen mitteilte, wurde die Dreijährige in einer Wohnung in der Nähe des Parks aufgefunden, aus dem sie zuvor verschwunden war.

Zuvor sollen Beamte gegen 9.30 Uhr das Apartment eines Mannes gestürmt haben, der in der Nähe des Parks lebt.

Wie die Polizei am frühen Samstagnachmittag bestätigte, wurde im Zuge der andauernden Ermittlungen ein 70 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen!

Intensive Suchmaßnahmen und damit verbundene Anwohnerbefragungen hatten die Einsatzkräfte zur Wohnanschrift des Seniors und damit auch zum Aufenthaltsort des Kindes geführt.

Das Mädchen ist augenscheinlich unverletzt und wird derzeit durch Angehörige betreut. Im Beisein der Eltern wird es außerdem von den Einsatzkräften zu den Geschehnissen befragt.

Polizeisprecher Stefan Wallmeroth erklärte gegenüber "Bild": "Aktuell ist es Gegenstand der Ermittlungen, wie das Mädchen in die Wohnung gelangt ist, und wie lange sie sich dort aufgehalten hat. Es wird überprüft, ob Straftaten vorliegen."