Liegt ein Gewaltverbrechen vor? Hundertschaft sucht nach vermisster Frau

Die Hundertschaft der Polizei und zahlreiche ehrenamtliche Helfer suchten am Freitag in Eckernförde nach der Vermissten. © Florian Sprenger

"20 Taucher sind vor Ort im Einsatz", sagte eine Sprecherin der Polizei. Hilfe käme unter anderem vom Technischen Hilfswerk aus Kiel. Zudem seien auch Boote mit Spürhunden an Bord ins Wasser gelassen worden.

Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens. Die Suche mit verstärkten Kräften betreffe einen relativ großen Raum in den Bereichen Kochendorf, Gammelby und dem Windebyer Noor, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler. "Wir vermuten, dass die Tat in der Nacht vom Freitag auf Samstag passiert ist." Kräfte suchten nach der Frau beziehungsweise ihrer Leiche.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler war die 43-Jährige am 21. März zuletzt gesichert gesehen worden. Die Ermittler suchen beispielsweise im Bereich Kochendorf nach dem Smartphone der Frau. Außerdem wird in dem Haus, in dem die Frau mit ihrem Mann lebt, weiter nach Spuren gesucht. Die Ermittler gehen nach Bimlers Angaben diversen Spuren nach.

Der unter Verdacht geratene 49-Jährige ist unterdessen wieder auf freiem Fuß. "Das Amtsgericht sah keinen dringenden Tatverdacht", sagte Oberstaatsanwalt Bimler. Nach dpa-Informationen handelte es sich dabei um den Mann der am Mittwoch als vermisst gemeldeten Frau.