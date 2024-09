Sein Rucksack wurde am Flussufer gefunden: 29-Jähriger aus Chemnitz wieder da

Am vergangenen Sonntagmorgen wurde der 29-Jährige das letzte Mal in der Zeisigwaldstraße gesehen. Am Montagmorgen wurde sein Rucksack völlig durchnässt am Ufer der Chemnitz gefunden. Seitdem fehlte von ihm jede Spur.

Am heutigen Mittwochmorgen gab die Chemnitzer Polizei Entwarnung. Der Vermisste konnte nach einem Zeugenhinweis in der vergangenen Nacht durch Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden angetroffen werden. Die Vermisstensuche ist damit beendet.