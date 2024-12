07.12.2024 09:45 Mädchen (9) auf Frankfurter Weihnachtsmarkt verschwunden: Wo ist Selera?

Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main ist am gestrigen Freitagabend ein neunjähriges Mädchen verschwunden, die Kripo ermittelt: Wer hat Selera gesehen?

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Kriminalpolizei ist alarmiert: Auf dem Weihnachtsmarkt in der Frankfurter City ist am gestrigen Freitagabend ein neunjähriges Mädchen spurlos verschwunden! Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe: Wer hat die neunjährige Selera gesehen? Sie verschwand bei einem Besuch des Frankfurter Weihnachtsmarkts. © Montage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Frankfurt Selera gehörte zu einer Reisegruppe aus Uganda, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstagmorgen mitteilte. Demnach trat die Neunjährige gegen 18 Uhr auf der Bühne beim Römerberg auf. "Kurze Zeit später gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthalt mehr", setzte ein Sprecher hinzu. Es sei jedoch möglich, dass sich Selera in der Frankfurter Innenstadt aufgehalten habe. Auch zu dem Areal "Helfmann-Park" in Eschborn in unmittelbarer Nähe zu Frankfurt gebe es Bezüge, insbesondere zum dortigen Mercure-Hotel. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: Vermisste Personen Braunschweig: Polizei sucht verschwundene 13-Jährige

neun Jahre alt

dunkle Hautfarbe

schwarze Haare Bekleidet war die Neunjährige mit einem beigefarbenen Mantel. Dazu trug sie eine weiße Mütze, rosafarbene Handschuhe, einen dunkelgrauen Schal, eine sogenannte Baggy-Jeans und schwarze Schuhe. Zudem hatte das Mädchen eine schwarze Tasche bei sich und ein Schlüsselband der Hotelkette Mercure. Wer Selera gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 06975551199 mit der Frankfurter Kriminalpolizei in Verbindung setzen. Ebenso könne aber auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

