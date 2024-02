Wo ist der kleine Hasschim? Der 7-Jährige ging in der Mainzer City verloren

Es ist nicht das erste Mal, dass der kleine Hasschim vermisst wird. © Polizeipräsidium Mainz

Wie ein Sprecher der Mainzer Polizei sagte, zeige Hasschim ein autistisches Verhalten. Das führe dazu, dass er nicht rede. Er reagiere aber auf Ansprache, so der Sprecher.

Es ist demnach nicht das erste Mal, dass der Junge vermisst wird. In einem zurückliegenden Fall sei Hasschim einfach in einem unbeobachteten Moment in einen Linienbus gestiegen und davongefahren.

Später wurde er glücklicherweise noch in dem Bus angetroffen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: