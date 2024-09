Mann aus Chemnitz spurlos verschwinden: Sein Rucksack wurde am Flussufer gefunden

Chemnitz - Spurlos verschwunden ! Die Polizei sucht derzeit nach Louis (29) aus Chemnitz . Sein Rucksack wurde am heutigen Montagmorgen völlig durchnässt am Ufer der Chemnitz gefunden. Von dem 29-Jährigen fehlt bislang jede Spur - er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Louis (29) aus Chemnitz ist spurlos verschwunden. © 123rf/angelarohde, Polizei

Letztmalig wurde der 29-Jährige am gestrigen Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Zeisigwaldstraße gesehen. Am heutigen Montagmorgen fand eine Passantin den durchnässten Rucksack des Vermissten am Ufer der Chemnitz nahe der Schloßstraße.

Wie kam der Rucksack dahin? Wo ist der 29-Jährige nun? Ist ihm etwas passiert? Diese Fragen beschäftigen die Polizei.

"Alle bisher geführten Ermittlungen zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes erbrachten keinerlei Hinweise auf seinen Verbleib", so die Polizei.

Die Zeit drängt! Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Chemnitzer in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Unterstützung braucht, heißt es.

So wird der Vermisste beschrieben: