Mann wird seit 52 Jahren vermisst: Jetzt wurde er gefunden

Mittels Hubschrauber wurde der tote Mann geborgen. (Symbolbild) © dpa/APA/Matthias Lauber

Wie die Polizei in Salzburg am heutigen Montagnachmittag mitteilte, haben bereits am vergangenen Donnerstag zwei Wanderer den Vermissten entdeckt.

Es handelte sich dabei um einen Leichnam, der am Hochgruberkees, einem Gletscher im Nationalpark Hohe Tauern, auf 2800 Meter Höhe gefunden wurde.

Zu dem Zeitpunkt war noch unklar, wer der Tote ist. Erst eine Obduktion brachte Klarheit in die Sache.

Der Körper wurde mittels Polizeihubschrauber geborgen und von Alpinpolizisten ins Tal gebracht.