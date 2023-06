Margit M. aus Jever wird vermisst: Wer hat die 85-Jährige gesehen?

Wer hat Margit M. (85) aus Jever gesehen? © Polizei Jever

In der Nacht zum Dienstag verschwand Margit M. demnach aus ihrer Wohnung in Schortens in der Helgolandstraße. Seitdem ist sie nicht wieder aufgetaucht.

Die 85-Jährige leidet an Demenz und ist nur bedingt örtlich orientiert. Die Dame soll fußläufig mit einem Rollator unterwegs sein. Es sei nicht auszuschließen, dass sie den Ort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen hat.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

"normale" Statur

leicht gebeugte Haltung

Zur aktuellen Kleidung der Frau liegen keine Informationen vor.