Mit Drohnen, Hubschraubern und Hunden: Große Suchaktion nach 74-Jähriger

Am Donnerstag leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein, nachdem die an Demenz erkrankte Frau am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr verschwand.

Die Beamten haben mit Drohnen, Spürhunden und zeitweise sogar Polizeihubschraubern nach der Vermissten gesucht – bisher allerdings ohne Erfolg.

Der Hund soll die Polizisten durch das Naturschutzgebiet "Großes und Weißes Moor" in Richtung der Bullenseen geführt haben.

Am Abend unterstützten zudem fünf Feuerwehren mit fast 100 Einsatzkräften die Suche, indem sie das Gebiet um die Seen zu Fuß absuchten. Am Freitagmorgen soll die Suche fortgesetzt werden.

Die Polizei Rotenburg bittet deshalb um Mithilfe bei der Suche nach Erika M. aus Unterstedt.