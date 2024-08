Nach Bürgerhinweis: Vermisste 11-Jährige aus Frankfurt am Main wieder da!

Mit diesen Fotos suchte die Polizei nach der Vermissten. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Am 10. August wurde das Mädchen als vermisst gemeldet. Nach einem Bürgerhinweis konnten die Ermittler sie ausfindig machen. Nun wurde die Elfjährige in eine zuständige Kinderobhut gebracht.

Zuvor habe die Schülerin am 7. August die Wohnung ihrer Eltern in Frankfurt am Main verlassen. Zwei Tage später griff die Polizei das Mädchen in Berlin auf.

Anschließend übergaben die Polizisten die Schülerin an den Kindernotdienst an der Gitschiner Straße, wo sie falsche Angaben zu ihrer Identität machte.

Die Anlaufstelle meldete das Mädchen dann am 10. August gegen zehn Uhr als vermisst.