Nach Fahndung: Vermisster Wohnungsloser meldet sich selbst bei der Polizei

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, führten bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Beamten bitten deshalb um Mithilfe.

Der 38-Jährige hat keinen festen Wohnsitz. Er hatte am Freitagnachmittag zuletzt mit seiner Ex-Freundin telefoniert, bevor er verschwand. Am Dienstag hatten sich die beiden nach Angaben das letzte Mal persönlich gesehen und am Freitag habe er mit einem ebenfalls obdachlosen Mann in persönlichem Kontakt gestanden.

Inzwischen könnte sich der Vermisste in einer Kleingartenkolonie in Hannover aufhalten.

Eine Eigengefährdung des 38-Jährigen ist anzunehmen.