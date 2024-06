03.06.2024 14:11 Nach Sprung in die Weser - Suche nach 20-Jährigem eingestellt

Die Polizei hat die Suche nach einem 20-Jährigen, der am Samstag in Bremen in die Weser gesprungen ist, eingestellt.

Bremen - Die Polizei hat die Suche nach einem 20-Jährigen, der am Samstag in Bremen in die Weser gesprungen ist, eingestellt. Nach Angaben der Polizei sprangen der 20-Jährige und ein 30-Jähriger am Samstagabend vermutlich aufgrund einer Wette in die Weser. © DPA Das sagte ein Sprecher der Polizei. Die gezielte Suche sei am Montag beendet worden. Die Wasserschutzpolizei werde jedoch weiter Ausschau nach dem Mann halten, sagte der Sprecher. Der 20-Jährige gilt laut Polizei weiter als vermisst. Zunächst berichtete der NDR. Nach Angaben der Polizei sprangen der 20-Jährige und ein 30-Jähriger am Samstagabend vermutlich aufgrund einer Wette in die Weser. Vermisste Personen Junge in Hamburg vermisst: Polizei gibt Entwarnung Die Besatzung eines Bootes der Wasserschutzpolizei bemerkte, dass die Männer den Fluss queren wollten. Der Jüngere ging unter. Ein Polizist, der ins Wasser sprang, konnte den Begleiter retten. Der 30-Jährige wurde mit einer starken Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

