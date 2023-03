Nach tagelanger Suche in Wittenberg: Vermisste 56-Jährige ist wieder da!

Update, 9. März, 12. 45 Uhr: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Fahndung inzwischen beendet. Demnach konnte die Vermisste am Vormittag wohlbehalten in Wittenberg angetroffen werden.

Wittenberg - Seit Montagabend wird eine 56-jährige Frau aus Lutherstadt Wittenberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.