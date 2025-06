Nach über sechs Monaten: Teenager aus Wilkau-Haßlau wieder da

Die 16-Jährige wird seit Mitte November vermisst. (Symbolbild) © 123rf/Jaromír Chalabala

Sie wird bereits seit dem 13. November vermisst, teilte die Polizei am heutigen Freitag mit. An dem Mittwoch wurde sie das letzte Mal gegen 17 Uhr an der Kirchberger Straße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt.

Der Teenager war schon öfter abgängig, konnte aber nach kurzer Zeit wieder aufgefunden werden.

Mittlerweile fehlt die 16-Jährige bereits seit fünf Wochen. Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen zu ihrem Auffinden blieben ohne Erfolg.

Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich im Raum Halle/Saale aufhalten könnte.