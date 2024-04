Nach Wochen der Ungewissheit um vermisstes Ehepaar: Polizei findet Leichen in See

Bei einer erneuten Suche wurde am Montag schließlich in unmittelbarer Nähe des Fundorts ein weiblicher Leichnam entdeckt. Er schwamm an der Wasseroberfläche. Ob es sich dabei um die 81 Jahre alte Ehefrau, Helga B., handelt, ist derzeit noch unklar.

Bereits vor drei Wochen war eine männliche Leiche am Großen Segeberger See gefunden worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf TAG24 -Nachfrage, dass es dabei um den vermissten 83-jährigen Hanno B. handelt. Demnach sei er durch Ertrinken verstorben.

Das Ehepaar hatte im Haus sämtliche Papiere und persönlichen Gegenstände hinterlassen. Laut Polizei waren sie zuletzt in ihrem Auto gesehen worden, was nach einem Hinweis in einem Forst im Bereich des Großen Segeberger Sees entdeckt worden war. Einsatzkräfte hatten umgehend den See und die Umgebung abgesucht, doch lange Zeit ohne Erfolg.

Zuvor hatte es bereits mehrere Indizien gegeben, dass der 83-Jährige und seine Partnerin womöglich einen gemeinsamen Suizid in dem See begangen haben könnten.