Neue Suchaktion nach vermisster Stephanie: Kommt der entscheidende Tipp von einem Hellseher?

Ehrenfriedersdorf - Mysteriöse Wendung im Vermisstenfall , der das Erzgebirge auf Trab hält: Stephanie M. (38) wird seit sechs Wochen gesucht . Nachdem mehrere Maßnahmen erfolglos geblieben waren, startet die Polizei am Mittwoch mit einer neuen Aktion im Wohnumfeld der Vermissten. Dafür bekam sie unter anderem Hinweise von einem Hellseher.

Stephanie M. (38) wird seit eineinhalb Monaten vermisst. © Polizei

Seit Stephanie ihre Wohnung in Ehrenfriedersdorf am 4. Februar verließ, fehlt von ihr jede Spur. Suchaktionen wie am 20. Februar, wo 160 Einsatzkräfte ausrückten, blieben erfolglos. Sogar die bekannten TV-Ermittler "Die Trovatos" veröffentlichten auf Facebook einen Aufruf - ohne Erfolg.

Während weitere Hinweise eingingen, kann die Polizei jetzt sogar auf übernatürliche Hilfe zurückgreifen: Der selbsternannte Seher Michael Schneider aus Nordrhein-Westfalen hat sich in die Suche eingeschaltet. Er gab den Hinweis, beim Geyerschen Teich zwischen Geyer und Ehrenfriedersdorf zu suchen.

Tatsächlich treten die Beamten am Mittwoch wieder in Aktion: Ab 10 Uhr soll das Gewässer nach der Vermissten abgesucht werden, ebenso wie der Greifenbachstauweiher.

"Die Wasserschutzpolizei ist an der Aktion beteiligt", so eine Sprecherin der Polizei Chemnitz. Die Einheit kommt zum ersten Mal in dem Fall zum Einsatz. Der Geyersche Teich befindet sich im Wohnumfeld von Stephanie.