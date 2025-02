Wo ist Stephanie? 38-Jährige aus dem Erzgebirge weiterhin spurlos verschwunden

Am Donnerstag fand eine größere Suchaktion in einem Waldgebiet zwischen Thum und Herold statt. (Symbolbild) © Andreas Kretschel

Am 4. Februar gegen 14.20 Uhr verließ die Vermisste laut Polizei ihre Wohnung und kam nicht mehr zurück.

Die Polizei suchte wiederholt bekannte Kontaktpersonen und Anlaufstellen auf. Doch das blieb leider ohne Erfolg. Seit dem 10. Februar wird nun öffentlich nach ihr gesucht.

"Die 38-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden", heißt es in dem Aufruf. Sie soll in den vergangenen Monaten viel als "Rucksacktouristin" unterwegs gewesen sein und auf diversen Zeltplätzen übernachtet haben. "Dass sie sich auch andernorts als in der Umgebung von Ehrenfriedersdorf befindet, ist nicht auszuschließen", heißt es weiter.

Am gestrigen Donnerstag gab es dann eine große Suchaktion der Polizei in einem Waldgebiet bei Thum. Unterwegs waren 160 Einsatzkräfte. Bereitschaftspolizei und vier Lehrklassen der Polizeifachschulen Chemnitz und Schneeberg durchkämmten das Gebiet. Leider ohne Erfolg.

"Die Suche brachte keine neuen Erkenntnisse. Auch keine Gegenstände, die der Vermissten zuzuordnen sind, wurden gefunden", so ein Sprecher der Polizei.

Bislang hat die Polizei keine Anhaltspunkte dafür, dass die 38-Jährige Opfer einer Straftat geworden ist: "Sie könnte auch aus freien Stücken und bewusst einen neuen Aufenthaltsort gewählt haben."