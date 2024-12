Nie in der Berufsschule angekommen: Wo ist Caprice S. (17)?

Die 17 Jahre alte Caprice S. aus Eilsleben wird vermisst. © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Am Morgen war die 17 Jahre alte Caprice S. mit der Regionalbahn auf dem Weg von Eilsleben (Sachsen-Anhalt) zu ihrer Berufsschule in Magdeburg. Dort kam sie nie an.

Die Teenagerin wurde schließlich als vermisst gemeldet. Erste Fahndungsversuche verliefen erfolglos, weshalb die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Caprice S. wird wie folgt beschrieben: