Niederländer will vor Silvester in seine Heimat zurück, wenig später herrscht große Sorge

Bernkastel-Kues - Wo ist Fritz D. (85)? Diese Frage stellt sich derzeit die Polizei in Rheinland-Pfalz. Seit Tagen fehlt von dem Senioren jegliche Spur.

Vom 85-Jährigen fehlt derzeit jede Spur. © Montage: Mosel-News-TV, Polizeidirektion Wittlich

Wie ein Polizeisprecher am heutigen Freitag mitteilte, beabsichtigte der niederländische Staatsbürger am 30. Dezember des vergangenen Jahres mit seinem Wagen wieder in seine Heimat zurückzukehren.

Zuvor hatte er sich zwischen 14 und 15 Uhr in einem Weinhaus in Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) aufgehalten, eher er in seinen anthrazitfarbenen Skoda Karoq stieg, um die Heimfahrt anzutreten.

Seit diesem Zeitpunkt konnten jedoch weder Familie noch Bekannte weiteren Kontakt zu dem 85-Jährigen aufnehmen, weshalb eine Vermisstenanzeige erstattet wurde.

Am Mittag des heutigen Freitags wurde dann das Auto von Fritz D. durch einen Spaziergänger in einem Waldstück oberhalb des Zeltlinger Kreisels an der B50 entdeckt. Wie die Ermittler herausfanden, wurde das Fahrzeug aber wohl bereits mindestens zwei Tage zuvor dort abgestellt.

Dass sich der Rentner eventuell im Wald verlaufen hat, schließen die Beamten derzeit nicht aus. Bislang blieben Suchmaßnahmen, bei denen auch eine Drohne sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, ohne Erfolgserlebnis.