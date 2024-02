Ohne Orientierung: Wo ist Ralph Ulrich S. (75) aus Bad Harzburg?

Wo ist Ralph Ulrich S. aus Bad Harzberg? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Goslar

Der Vermisste wurde zuletzt am 15. Februar gegen 14 Uhr in der Seniorenresidenz in der Stübchentalstraße gesehen. Seither fehlt jede Spur von dem Rentner.

Erste intensive Suchmaßnahmen der Polizei, mit Unterstützung eines Hubschraubers, der Feuerwehr und Suchhunden, konnten bislang nicht zum Auffinden von Ralph Ulrich S. führen.

Die Polizeiinspektion Goslar hofft nun auf die Hilfe der Bevölkerung bei der Suche. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einer Gefahr für Leben und Gesundheit aus.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

75 Jahre

1,80 Meter groß

schlank

nackenlange, grauschwarze Haare mit Stirnglatze

grauer Vollbart

graue Jeans, orangefarbener Fleecepullover.

Herr S. ist aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung orientierungslos, körperlich jedoch fit.