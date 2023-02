Orientierungslos! Polizei sucht vermissten Karl-Rainer

Wer hat diesen Mann (93) gesehen? © Bildmontage: Polizei Dresden, 123rf/chris77ho

Am 19. Februar (Sonntag) wurde Karl-Rainer zuletzt gesehen. An jenem Tag verließ der Mann seine Wohnung an der Alfred-Thiele-Straße. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Mögliche Aufenthaltsorte wurden durch die Ermittler bereits erfolglos abgesucht. Karl-Rainer bleibt verschwunden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Vermisste orientierungslos sein.

Zur Beschreibung des 93-Jährigen: