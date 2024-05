Vermisste 75-Jährige aus Hamburg: Polizei hat traurige Neuigkeiten

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wurde die vermisste 75-Jährige tot auf einem Rahlstedter Schulgelände aufgefunden.

Wie die Beamten mitteilten, verließ die Rentnerin am Freitagabend gegen 19.20 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in der Straße "Am Ohlendorffturm" im Stadtteil Rahlstedt, seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste ist dement und orientierungslos, was die Suche nach ihr zusätzlich erschwert.

Da die bisherigen Maßnahmen bisher nicht zum Auffinden der 75-Jährigen führten, wird jetzt öffentlich nach ihr gefahndet.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, kann sich auch über den Notruf 110 melden.