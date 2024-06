Orientierungsloser Hallenser wieder wohlbehalten zurück

Am Dienstagabend konnte die Hallenser Polizeiinspektion bereits Entwarnung geben: Am Vormittag wurde der Vermisste im Stadtgebiet von Halle angetroffen und direkt in medizinische Betreuung gegeben. Die Fahndung ist damit beendet.

Halle (Saale) - Sorge um einen Herrn aus Halle an der Saale: Seit Dienstagmorgen wird ein 65-Jähriger vermisst und könnte sich in einer gefährlichen Lage befinden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten. © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizeiinspektion in Halle am Dienstag mitteilte, war der 65-Jährige zuletzt gegen 11 Uhr in seiner Wohnung in der Südstadt von Halle gesehen worden, die er zu diesem Zeitpunkt in unbekannte Richtung verließ. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

"Der Vermisste ist nicht ausreichend orientiert und benötigt regelmäßig Medikamente", so die Polizeibehörde, was die Suche nach ihm dringend macht.