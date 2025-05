Auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen: Polizei sucht vermisste Frau aus Freital

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach der 73-jährigen Marikka Irmgard aus Freital. © Bildmontage/ Polizei Dresden, Jens Büttner/dpa

Marikka Irmgard V. wurde zuletzt am Dienstagnachmittag an ihrer Wohnung an der Beethovenstraße gesehen. Nachdem sie diese verlassen hatte, verlor sich ihre Spur.

Die Vermisste ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen, die sie nicht bei sich trägt.

Bisherige Suchmaßnahmen an möglichen Orten, an denen sich Marikka befinden könnte, verliefen ins Leere.

Zur Beschreibung der Vermissten: