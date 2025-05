Rentnerin befindet sich möglicherweise in Notlage: Wo ist Heidemarie?

Alles in Kürze

Wird seit zwei Tagen vermisst: Wo ist Heidemarie F. (77)? © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Die 77-jährige Heidemarie F. sei am Dienstag von Mitarbeitern des Pflegeheims, in dem sie lebt, vermisst gemeldet worden, so Polizeisprecher Moritz Peters.

Demnach habe sie das Heim in der Sternheimstraße im Stadtteil Portitz-Plaußig an jenem Tag gegen 17.45 Uhr verlassen, kehrte aber bisher nicht zurück.

Auch alle Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Aufgrund des gesundheitlichen Zustands der Frau könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer Notlage befindet.

Deshalb ist nun die Öffentlichkeit gefragt: Wer hat Heidemarie F. gesehen?

So wird die Seniorin beschrieben: