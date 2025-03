Drama um 18-Jährigen: Vermisster Autist stirbt bei Zugunglück

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen.

Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.