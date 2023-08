Womöglich in hilflosem Zustand: Polizei sucht nach Ina Anette (56) aus Dresden

Wo ist Ina Anette K. (56)? © Polizei Dresden

Am Montagmorgen verließ die 56-Jährige ihre Wohnung an der Geinitzstraße. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, nahm sie im Anschluss verschiedene Termine nicht wahr.

Mögliche Aufenthaltsorte wurden bereits erfolglos überprüft, von Ina Anette K. fehlt jede Spur.

Aufgrund einer Erkrankung könnte sich die Vermisste in einem hilflosen Zustand befinden.

Zur Beschreibung von Ina Anette K:

1,56 Meter groß

hat blonde wellige Haare

ist von schlanker Statur

war mit einer blauen Jeans und einem pinken T-Shirt bekleidet

hatte einen roten Rucksack dabei

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 56-Jährigen machen können.