Wer hat Martina gesehen? Polizei sucht nach vermisster 63-Jähriger

Martina S. (63) ist verschwunden. © Polizeidirektion Dresden

Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag bekannt gab, wurde die 63-Jährige zuletzt am Freitag, dem 11. April 2025, in einer Klinik am Sudhausweg in der Neustadt gesehen. Seither war ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Suche der Polizei, auch mithilfe eines Fährtenhunds, blieb bislang erfolglos. Beamte gingen davon aus, dass die 63-Jährige Suizidabsichten haben könnte.

Martina S. wird wie folgt beschrieben: