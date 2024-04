Polizei sucht Zwölfjährigen: Finnley H. aus Dresden-Cotta vermisst!

Dresden - Finnley H. (12) aus Dresden-Cotta verließ am heutigen Freitagmorgen die Wohnung an der Ockerwitzer Straße und wird seither vermisst !

Finnley H. (12) aus Dresden-Cotta wird seit dem heutigen Freitagmorgen vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Laut der Polizeidirektion Dresden sei der Zwölfjährige am Morgen nicht in der Schule an der Gottfried-Keller-Straße angekommen.

Seither ist unbekannt, wo sich Finnley aufhält. Die Polizei suchte bereits die Umgebung ab und setzte einen Fährtenhund zur Unterstützung ein - bislang ohne Erfolg.



1,40 Meter groß

schlank

dunkelblonde, glatte Haare

platte Nase

Der Junge hat einen markanten nach vorn gebeugten Gang.

Er trug eine blaue Jeans, eine dunkelblaue Jacke mit schwarzen Ninja-Applikationen und hatte eine graue Mütze mit orangefarbenen Füchsen auf. Zudem hatte er einen schwarzen Ranzen mit grünen und orangefarbenen Streifen.