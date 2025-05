Rätsel um vermissten Geschäftsmann in Berlin: Neue Details kommen ans Licht

Berlin - Im Falle des seit Ostersonntag in Berlin vermissten Geschäftsmanns Aleph Christian von Fellenberg (33) kommt Bewegung in die Sache.

Die Polizei sucht mit diesen Fotos nach dem 33-jährigen Deutsch-Chilenen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Seine Mutter Marisol von Fellenberg (54), eine Historikerin aus Santiago de Chile, ist mittlerweile in die deutsche Hauptstadt geflogen, wo sie nach ihrem Sohn sucht und in der ganzen Stadt Vermisstenplakate aufhängt.

Der "B.Z." berichtete die 54-Jährige nun, dass die Polizei den Tag seines Verschwindens rekonstruiert habe. Die Angaben decken sich mit Medienberichten, wonach der Deutsch-Chilene am Ostersonntag das Soho House in der Torstraße besucht habe, um sich dort mit einem Freund zu treffen. Laut dem Mobilfunkanbieter soll sich von Fellenbergs Handy zuletzt in der Funkzelle Siegessäule eingeloggt haben. Zudem soll er noch eine WhatsApp-Nachricht an einen Freund geschrieben haben. Um 18.30 Uhr habe der 33-Jährige den Privatclub wieder verlassen.

Nach dem Treffen soll der Geschäftsmann zurück ins Hotel Hilton am Gendarmenmarkt gekehrt sein, um im Gym zu trainieren. Gegen 22 Uhr sei er dann wieder aufgebrochen. Wohin? Unklar!

Nach umfangreichen Suchaktionen hätte die Polizei im Tiergarten einen beunruhigenden Fund gemacht, schrieb die "B.Z." weiter.

Demnach sei dort die Smartwatch des Vermissten aufgetaucht, die er offenbar am Handgelenk trug. "Sie funktioniert noch. Doch von Aleph weiterhin keine Spur", sagte die Geschichtsdozentin dem Boulevard-Blatt. Auch sein Portemonnaie und seine Kreditkarten soll er dem Bericht zufolge bei sich gehabt haben.