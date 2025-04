Er ließ Bargeld und Pässe im Hotelzimmer zurück: Geschäftsmann seit Ostern vermisst

Berlin - Mysteriöser Vermisstenfall in Berlin: Seit Ostersonntag wird der deutsch-chilenische Geschäftsmann Aleph Christian von Fellenberg Palma vermisst. Mit Suchplakaten suchten Angehörigen nach dem 33-Jährigen, klapperten die Krankenhäuser ab, seine Mutter ist extra aus Santiago de Chile nach Berlin gekommen, nun hat sich auch die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt.

Die Polizei sucht mit diesen Fotos nach dem 33-Jährigen. © Polizei Berlin

Der Vermisste kam am 15. April wegen einer Geschäftsreise in die Hauptstadt. Letztmaliger Kontakt zu ihm bestand laut Polizeiangaben am Osterwochenende (19. April/20. April 2025). Seitdem können ihn weder Freunde noch Verwandte erreichen.



Sein Handy soll sich Medienberichten zufolge zuletzt an der Siegessäule eingeloggt haben. Das ist mittlerweile schon neun Tage her.

Zuvor soll er am Ostersonntag abends das Soho House in der Torstraße besucht haben. Die Polizei konnte dies zwar nicht bestätigen, spricht aber von einem "möglicherweise".

Kurios: In seinem Hotelzimmer im Hilton Hotel soll er zwei Handys, seinen deutschen und seinen chilenischen Reisepass, 2000 Euro in bar und eine goldene Rolex liegen gelassen haben. Kreditkarten und Portemonnaie fehlen allerdings.