Fall Rebecca Reusch: Polizei sichert Spuren in Brandenburg

Berlin/Tauche - Nach den Suchaktionen im Fall der 2019 verschwundenen Rebecca Reusch hat die Berliner Polizei in Brandenburg Spuren gesichert.

Auch Leichenspürhunde durchsuchten ein Grundstück in Tauche (Landkreis Oder-Spree). © Christophe Gateau/dpa

Diese sollen nun ausgewertet werden. Das teilten die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mit.

Ob die Spuren im Zusammenhang mit Rebeccas Tod stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Auswertung werde voraussichtlich mehrere Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Die Berliner Polizei hat ihren Einsatz in Brandenburg inzwischen beendet.

Die damals 15-jährige Rebecca war vor sechs Jahren in Berlin verschwunden. Nach Angaben der Familie und der Polizei hatte sie die Nacht im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht. Seitdem wird sie vermisst.

Die Ermittler vermuten schon länger, dass der heute 33 Jahre alte Schwager die Jugendliche getötet habe. Der Mann bestreitet das. Seine Verteidigung wollte sich zu einer Anfrage anlässlich des Großeinsatzes nicht äußern.