Fall Rebecca Reusch: Polizei sichert Spuren in Brandenburg
Von Julia Kilian, Marion van der Kraats, Andreas Heimann
Berlin/Tauche - Nach den Suchaktionen im Fall der 2019 verschwundenen Rebecca Reusch hat die Berliner Polizei in Brandenburg Spuren gesichert.
Diese sollen nun ausgewertet werden. Das teilten die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mit.
Ob die Spuren im Zusammenhang mit Rebeccas Tod stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Auswertung werde voraussichtlich mehrere Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Die Berliner Polizei hat ihren Einsatz in Brandenburg inzwischen beendet.
Die damals 15-jährige Rebecca war vor sechs Jahren in Berlin verschwunden. Nach Angaben der Familie und der Polizei hatte sie die Nacht im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht. Seitdem wird sie vermisst.
Die Ermittler vermuten schon länger, dass der heute 33 Jahre alte Schwager die Jugendliche getötet habe. Der Mann bestreitet das. Seine Verteidigung wollte sich zu einer Anfrage anlässlich des Großeinsatzes nicht äußern.
Beamte hatten am Montag das Grundstück der Großmutter des Mannes im brandenburgischen Tauche durchsucht, am zweiten Tag wurde ein Areal im nahe gelegenen Herzberg durchforstet.
Die Polizei war etwa mit Leichenspürhunden und einem Bagger im Einsatz gewesen.
Erstmeldung am 22. Oktober um 9.19 Uhr, aktualisiert um 15.38 Uhr.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa