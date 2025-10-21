Vermisste Rebecca Reusch aus Berlin: Polizei mit Leichenspürhunden im Einsatz

Berlin - Sechs Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca Reusch durchsuchen Ermittler ein weiteres Objekt in der Nähe des brandenburgischen Tauche. Auch dieses Mal kommen Leichenspürhunde zum Einsatz.

Am Montag durchsuchte die Polizei ein Grundstück in Tauche (Landkreis Oder-Spree). © Sven Kaeuler/dpa

Das betroffene Gelände ist etwa einen halben Hektar groß, wie ein Polizeisprecher sagte. Es befindet sich in Herzberg, einem Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf - also ganz in der Nähe des Privatgrundstücks in Tauche, das am Montag durchsucht wurde.

Angaben dazu, wer Eigentümer des Hauses beziehungsweise des Grundstücks ist, machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, nicht. Konkret ermittelt wird auf einem Gelände, das sich hinter einem offenbar leerstehenden Haus befindet. Von außen sind dort vor allem Gestrüpp und Büsche zu sehen.

Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Neben einem Bagger sind auch eine Drohne und Messgeräte im Einsatz, ein sogenannter Bodenradar. Beamte machen Fotos. In der Nähe befinden sich mehrere leerstehende Häuser.

Mit der Durchsuchung setzte die Polizei ihren Großeinsatz in Tauche südöstlich von Berlin fort, der am Montag auf dem Grundstück der Großeltern des Hauptverdächtigen begonnen hatte. Dabei handelt es sich um den heute 33 Jahre alten Schwager von Rebecca.

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass er die Jugendliche im Februar 2019 getötet und ihre Leiche sowie Gegenstände von ihr zumindest vorübergehend dorthin gebracht haben könnte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.