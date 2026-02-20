Vermisstenfall Rebecca Reusch: Staatsanwaltschaft äußert sich

Berlin - Der Fall um die vermisste Berliner Schülerin Rebecca Reusch gilt als einer der rätselhaftesten der jüngsten deutschen Kriminalgeschichte. Auch sieben jahre nach ihrem Verschwinden am 18. Februar 2019 bleibt die damals 15-Jährige wie vom Erdboden verschluckt.

Seit sieben Jahren fehlt von Rebecca Reusch jede Spur © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Polizei geht davon aus, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Schnell rückte Rebeccas Schwager, Florian R. (heute 34), in den Fokus der Ermittlungen. Die Tat kann die Polizei ihm bis heute nicht nachweisen.

Wie die Berliner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24 nun mitteilte, gingen bislang 3500 Hinweise ein. Keiner davon führte bislang zur Aufklärung des Falls.



Nach einem erneuten Großeinsatz der Polizei in Brandenburg im Herbst vergangenen Jahres seien bislang weitere 150 Hinweise hinzugekommen, sagte Alan J. S. Bauer, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, TAG24 und ergänzte "Regelmäßig gehen auch neue Hinweise ein."

Zum Schutz der noch laufenden Ermittlungen könnten keine weitere Angabe gemacht werden, hieß es weiter.

Eine heiße Spur gibt es demnach nicht. Damals hieß es, dass nach zwischenzeitlich erlangten Erkenntnissen den Ermittlern Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass Rebeccas Schwager Florian R. am Morgen des 18. Februar 2019 die damals 15-Jährige getötet und die Leiche samt einiger von Rebeccas persönlichen Gegenständen - zumindest vorübergehend - auf das Grundstück seiner Großeltern in Tauche gebracht haben könnte.

Ein Durchbruch blieb aber aus.