Rentner aus Marzahn könnte sich in Notlage befinden: Wo ist Hans Jürgen F.?

Wer hat den 82-Jährigen gesehen? © Lino Mirgeler/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Am vergangenen Mittwoch verließ der Rentner gegen 8.45 Uhr seine Wohnung an der Walter-Felsenstein-Straße und fuhr mit dem Bus zum Wertstoffhof an der Klettwitzer Straße. Dort wurde er zuletzt gesehen.

Der 82-Jährige war laut Polizei zunehmend desorientiert. Zudem leidet er unter Bluthochdruck, der medikamentös behandelt wird, und kann sich zu Fuß nur langsam fortbewegen.

Da von dem Rentner seither jede Spur fehlt, schließen die Ermittler nicht aus, dass er sich in einer Notlage befinden könnte.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,60 bis 1,65 Meter

lichtes, graues Haar

spricht mit starkem ostpreußischem Akzent

bekleidet mit blauer Jeans, blauem Oberhemd und schwarzen Straßenschuhen

führt zwei grau-schwarze Einkaufstrolleys mit sich

Die Kriminalpolizei fragt: