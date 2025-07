Rentnerin kehrte nicht von Spaziergang zurück: Wo ist Brunhild G. aus Fennpfuhl?

Alles in Kürze

Die Berliner Polizei sucht nach einer dementen 81-Jährigen aus Fennpfuhl. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Mitteilung war die 81-Jährige am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen. Doch bislang kehrte sie von diesem noch nicht in ihre Pflegeeinrichtung am Anton-Saefkow-Platz im Ortsteil Fennpfuhl zurück.

Weiter teilte die Polizei mit, dass Brunhild G. dement und daher orientierungslos ist. Eine Notlage kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ungefähr 1,60 Meter groß

schlanke Figur

weißes mittellanges Haar

rote Lederjacke

gelbes T-Shirt

dunkle Hose

dunkle Schuhe

selbsttönende Brille

Die Kriminalpolizei fragt: