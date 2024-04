Mehr als je zuvor: Erneut Hunderte Einsatzkräfte auf der Suche nach Arian

Bremervörde - Am Sonntag werden rund 800 Einsatzkräfte - mehr als je zuvor - nach dem seit Montag vermissten Arian (6) aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm suchen.

Auch wurden wohl Stimmaufnahmen seiner Mutter aufgenommen und abgespielt, in denen sie ihrem Sohn erlaube, sich an die Rettungskräfte zu wenden. Arian ist Autist und wird wahrscheinlich nicht auf Zuruf reagieren.

So wurden unter anderem mit Helium gefüllte Luftballons und Süßigkeiten aufgehängt, um den Sechsjährigen anzulocken. Ohne Erfolg.

Seit Montag wird Arian vermisst und mit einem Großaufgebot gesucht. Dabei bleibt so gut wie nichts unversucht, um den kleinen Jungen endlich zu finden.

Am Samstag suchten Einsatzkräfte auf und am Fluss Oste nach dem Jungen. Außerdem wurden aufgrund der Personensuche Landwirte gebeten, in einem Radius von 15 Kilometer um die Ortschaft Elm von Mäharbeiten auf den Feldern abzusehen.